Гендир "Акрона": держим в голове, что Дзюба покинет команду

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о готовности клуба к потенциальному уходу Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
«Часто задумываемся о том, что будет с «Акроном» после ухода Дзюбы. Рефлексируем по этому поводу. Смотрим на тех футболистов, которые смогут усилить нашу команду в долгосрочной перспективе. Мы готовимся и думаем о том, что в ближайшее время Артем покинет команду. Держим этот сценарий в голове», — заявил Клюшев «РБ Спорт».

37-летний нападающий провел шесть матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В июле 2025-го стало известно, что Дзюба продлил контракт с тольяттинской командой до конца сезона. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.

