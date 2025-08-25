Червиченко — о Сперцяне: стремиться в зарубежный колхоз неправильно, особенно если речь про английскую деревню

«Я против, чтобы наши ребята уезжали. Мы слишком превозносим европейский футбол. Да, там есть великие команды, чемпионы, но большинство — посредственные клубы. Поэтому стремиться в какой-то зарубежный колхоз, на мой взгляд, не совсем правильно, особенно если речь идет про какую-то английскую деревню, куда сватают Сперцяна.
Не думаю, что Сперцян будет востребован и так же хорош, как в «Краснодаре». Будет лишь повторение истории, как с Миранчуками, Арсеном Захаряном и Федором Чаловым», — заявил Червиченко «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появилась информация, что Сперцян отказался от варианта с «Саутгемптоном».
В прошлом сезоне Эдуард Сперцян провел за «Краснодар» во всех турнирах 35 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт игрока с «быками» рассчитан до конца текущего сезона. По итогам прошлого сезона игрок сборной Армении стал лучшим полузащитником чемпионата России.
В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
Фото: ФК "Краснодар"