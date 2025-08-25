Радимов: думаю, что "Локомотив" не попадёт в тройку

"Когда мы после пяти туров говорили, что "Локомотив" хорош, мы ни разу не обмолвились о том, что "Локомотив" может претендовать на чемпионство. Я думаю, что такой матч показателен, что "Локомотив" — не созревшая команда для чемпионства, более того, я думаю, "Локо" в итоге даже не попадет в тройку. Мне кажется, психологически эти игроки не готовы ни к бремени лидерства, ни к тому, чтобы бороться за него", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
После шести прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Локомотив" набрал 14 очков и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице. Последний домашний матч с "Ростовом" "железнодорожники" сыграли вничью со счетом 3:3. В составе красно-зелёных отличились Алексей Батраков, Дмитрий Воробьёв и Александр Сильянов.
Полузащитник "железнодорожников" Алексей Батраков лидирует в списке бомбардиров чемпионата с семью забитыми мячами.
Следующий матч команда Галактионова проведёт против "Акрона" в Кубке России. Игра пройдёт в четверг, 28 августа. В своей группе "Локомотив" находится на третьем месте с тремя очками. В первом туре они проиграли ЦСКА (1:2), а во втором обыграли "Балтику" (2:0).
