"Надеюсь, новый лимит на нас никак не скажется. В "Зените" собраны лучшие российские футболисты и лучшие легионеры. Думаю, все будет хорошо", — приводит слова Адамова "Чемпионат".
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшее время лимит на легионеров в РПЛ будет пересмотрен. Предполагается, что по новым правилам командам разрешат заявлять на матчи 10 иностранных игроков, но выводить на поле только пять. Сейчас в заявке могут находится 13 легионеров. При этом команды, участвующие в РПЛ, имеют право выпустить на поле только 8 из них. Нововведения могут начать вводить постепенно со следующего сезона.
Защитник "Зенита" Адамов – о лимите на легионеров: надеюсь, на нас никак не скажется
Защитник "Зенита" Арсен Адамов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Зенит"