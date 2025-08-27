Тюкавин - о возвращении после травмы: уверенность будет приходить с первого матча

"Уверенность будет приходить с первого матча, с первого касания мяча и первого гола. Если же все случится по щелчку пальцев, то буду только рад. Посмотрим, может, всё будет хорошо получаться, с первого раза буду попадать по мячу. Всегда играет тот, кто лучше готов", - сказал Тюкавин в интервью "Матч ТВ".
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин восстанавливается после травмы крестообразной связки колена. Он её получил в марте этого года в матче 19-го тура сезона РПЛ 2024/25 против "Ростова" (1:1). Ранее сообщалось, что форвард может выйти на поле в сентябре.
В составе бело-голубых Константин Тюкавин провёл 151 матч, забил 48 голов и отдал 29 голевых передач.
По итогам шести туров чемпионата России "Динамо" набрало восемь очков и находится на седьмой строчке в турнирной таблице.
Фото: ФК "Динамо" Москва