"Мы на протяжении всех сезонов забиваем много. Этот не исключение. Моменты есть - вопрос реализации. С "Ростовом" и ЦСКА создали много, но забили всего по одному голу. Сейчас ситуация изменилась. Усредненный же показатель будет виден через большее количество матчей", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" одержал гостевую победу над "Оренбургом" в третьем туре группового этапа Кубка России со счетом 5:3. В группе A сине-бело-голубые располагаются на первом месте с девятью очками, одержав победы над "Ахматом" (2:1), "Рубином" (4:0) и "Оренбургом" (5:3).
После шести сыгранных туров команда Сергея Семака занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с девятью набранными очками.
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы примут на своем поле "Пари НН". Игра пройдёт в субботу, 30 августа.
Главный тренер "Зенита": мы на протяжении всех сезонов много забиваем
Фото: ФК "Зенит"