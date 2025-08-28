Батраков получил награду "Стальной рейс" от болельщиков "Локомотива"

"Хочу сказать спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня это очень ценно. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперед и после каждой игры скандируете мое имя. Я постараюсь сделать все, чтобы в каждом матче мы побеждали", — приводит слова Батраков пресс-служба "Локомотива".
20-летний полузащитник получил награду после окончания матча 3?го тура Пути РПЛ Кубка России "Локомотива" с "Акроном" (2:0). Как отмечает пресс-служба клуба, "Стальной рельс" вручают игроку, который своими действиями на поле и за его пределами внес вклад в историю "Локомотива". Как правило, победителя выбирают болельщики. В сезоне-2025/26 Батраков принял участие в восьми встречах во всех турнирах, записав на свой счет девять голов и одну результативную передачу.
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков был признан лучшим игроком сезона-2024/25 и получил награду "Стальной рельс".
Фото: ФК "Локомотив"