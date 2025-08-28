Матчи Скрыть

Батраков получил награду "Стальной рейс" от болельщиков "Локомотива"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков был признан лучшим игроком сезона-2024/25 и получил награду "Стальной рельс".
Фото: ФК "Локомотив"
"Хочу сказать спасибо за то, что вручили мне такую значимую награду. Для меня это очень ценно. Для меня ценно, что вы каждый матч гоните нас вперед и после каждой игры скандируете мое имя. Я постараюсь сделать все, чтобы в каждом матче мы побеждали", — приводит слова Батраков пресс-служба "Локомотива".

20-летний полузащитник получил награду после окончания матча 3?го тура Пути РПЛ Кубка России "Локомотива" с "Акроном" (2:0). Как отмечает пресс-служба клуба, "Стальной рельс" вручают игроку, который своими действиями на поле и за его пределами внес вклад в историю "Локомотива". Как правило, победителя выбирают болельщики. В сезоне-2025/26 Батраков принял участие в восьми встречах во всех турнирах, записав на свой счет девять голов и одну результативную передачу.

