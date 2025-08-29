Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Агент Бабкина отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Спортивный агент Владимир Кузьмичев, работающий с полузащитником "Крыльев Советов" Сергеем Бабкиным, прокомментировал слухи об интересе со стороны ЦСКА.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Ничего не слышал про интерес ЦСКА к Бабкину. Если предположить, что армейцы рассматривают Сергея при наличии у них Облякова и Кисляка в центре поля, и клуб видит, что Бабкин может составить конкуренцию, это приятно слышать. Но никаких контактов с ЦСКА по Бабкину у меня не было", — приводит слова Кузьмичева Sport24.

Ранее сообщалось, что 22-летний полузащитник вошел в шорт-лист армейцев. Бабкин пополнил состав "Крыльев Советов" в 2022 году. До этого он играл в московском "Локомотиве". В сезоне-2024/25 игрок принял участие в 35 матчах за самарский клуб, в которых отметился одной результативной передачей. На данный момент "Крылья Советов" занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками. ЦСКА идет вторым, набрав 14 очков.

