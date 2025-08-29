Тренер "Акрона": решите с лимитом на легионеров как можно скорее

"Мне кажется, что этот лимит примут. Но почему до сих пор нет решения? Если вынесли этот вопрос на обсуждение, решите как можно скорее и дайте нам понимание, что в следующем сезоне будет вот так. Скажите в это трансферное окно, чтобы мы сумели переориентироваться с точки зрения направления трансферов", – приводит слова Тедеева "Чемпионат".
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о планах по по ужесточению лимита на легионеров. Предполагается, что клубы смогут иметь в заявке 10 иностранцев, но выводить на поле только 5 из них. Изменения начнут вводить постепенно со следующего сезона. Сейчас командам, участвующим в РПЛ, разрешается вносить в заявку 13 легионеров, из которых участвовать в матче могут 8.
Главный тренер "Акрона" высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Акрон"