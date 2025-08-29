"Если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию, а остался бы в Турции. Деньги были основным стимулом при переходе в "Локо", - приводит слова Фернандеша Sport24.
Португальский футболист играл в составе железнодорожников с 2014 по 2019 год. До этого он выступал за "Краснодар". Вместе с "Локомотивом" Фернандеш завоевал титул чемпиона России, а также три раза становился обладателем кубка страны. Кроме того, он принял участие в 15 матчах в составе сборной Португалии, в которых отметился тремя забитыми голами. 39-летний португалец завершил спортивную карьеру в 2023 году.
Экс-футболист РПЛ: деньги были основным стимулом при переходе в "Локо"
Бывший полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш назвал зарплату в московском клубе самой высокой в карьере.
Фото: ФК "Локомотив"