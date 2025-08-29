Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Экс-футболист РПЛ: деньги были основным стимулом при переходе в "Локо"

Бывший полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш назвал зарплату в московском клубе самой высокой в карьере.
Фото: ФК "Локомотив"
"Если бы не финансовая мотивация, то не переезжал бы в Россию, а остался бы в Турции. Деньги были основным стимулом при переходе в "Локо", - приводит слова Фернандеша Sport24.

Португальский футболист играл в составе железнодорожников с 2014 по 2019 год. До этого он выступал за "Краснодар". Вместе с "Локомотивом" Фернандеш завоевал титул чемпиона России, а также три раза становился обладателем кубка страны. Кроме того, он принял участие в 15 матчах в составе сборной Португалии, в которых отметился тремя забитыми голами. 39-летний португалец завершил спортивную карьеру в 2023 году.

