"Я не в той форме, в которой меня нужно приглашать. Разговаривал ли я с Карпиным? Нет. О чем мне с ним разговаривать? Когда я в хорошей форме, забиваю — вызывают без проблем", — приводит слова Комличенко "Спорт-Экспресс".
Сборная России проведет товарищеский матч с Иорданией в Москве, 4 сентября. 7 сентября национальная команда встретится с Катаром в Эр-Райяне. В четверг, 28 августа, Комличенко открыл счет в матче Кубка России "Локомотива" с "Акроном". По итогам встречи, красно-зеленые одержали победу со счетом 2:0.
Комличенко – о невызове в сборную: я не в той форме, в которой меня нужно приглашать
Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал невызов в сборную России на товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.
Фото: ФК "Локомотив"