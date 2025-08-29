Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Комличенко – о невызове в сборную: я не в той форме, в которой меня нужно приглашать

Нападающий "Локомотива" Николай Комличенко прокомментировал невызов в сборную России на товарищеские матчи с Иорданией и Катаром.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я не в той форме, в которой меня нужно приглашать. Разговаривал ли я с Карпиным? Нет. О чем мне с ним разговаривать? Когда я в хорошей форме, забиваю — вызывают без проблем", — приводит слова Комличенко "Спорт-Экспресс".

Сборная России проведет товарищеский матч с Иорданией в Москве, 4 сентября. 7 сентября национальная команда встретится с Катаром в Эр-Райяне. В четверг, 28 августа, Комличенко открыл счет в матче Кубка России "Локомотива" с "Акроном". По итогам встречи, красно-зеленые одержали победу со счетом 2:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится