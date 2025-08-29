Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Тренер "Динамо" рассказал об изменениях в игре защиты бело-голубых

Тренер московского "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал об изменениях в игре обороны бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Изменения есть, потому что у каждого тренера есть свои футбольные принципы и требования. Игроки их впитывают и выполняют, что было - уже в прошлом", - сказал Паршивлюк в интервью "Чемпионату".

Этим летом московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист также продолжит работу в национальной команде России. После шести сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с восемью набранными очками. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

