"Изменения есть, потому что у каждого тренера есть свои футбольные принципы и требования. Игроки их впитывают и выполняют, что было - уже в прошлом", - сказал Паршивлюк в интервью "Чемпионату".
Этим летом московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера, специалист также продолжит работу в национальной команде России. После шести сыгранных туров бело-голубые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с восемью набранными очками. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги команда Валерия Карпина сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Тренер "Динамо" рассказал об изменениях в игре защиты бело-голубых
Тренер московского "Динамо" Сергей Паршивлюк рассказал об изменениях в игре обороны бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва