Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
18:00
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Экс-футболист "Краснодара" назвал Галицкого "архитектором" клуба

Бывший полузащитник "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш рассказал о своём отношении к президенту "быков" Сергею Галицкому.
Фото: ФК "Краснодар"
"Очень приятный и уважаемый человек. Надеюсь, "Краснодару" удастся как можно чаще выигрывать трофеи - Галицкий это заслужил. Сергей Николаевич - архитектор всего, что есть у "Краснодара". Сколько денег он вложил в клуб! Тут и новый тренировочный центр, и новый стадион - очень круто", - рассказал Фернандеш в интервью Sport24.

Мануэл Фернандеш играл в составе "Краснодара" с 2019 по 2020 год. Он перешёл из "Локомотива", где вместе с командой завоевал титул чемпиона России, а также три раза становился обладателем Кубка страны. Кроме того, он принял участие в 15 матчах в составе сборной Португалии, в которых отметился тремя забитыми голами. 39-летний португалец завершил спортивную карьеру в 2023 году.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.

