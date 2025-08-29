"Очень приятный и уважаемый человек. Надеюсь, "Краснодару" удастся как можно чаще выигрывать трофеи - Галицкий это заслужил. Сергей Николаевич - архитектор всего, что есть у "Краснодара". Сколько денег он вложил в клуб! Тут и новый тренировочный центр, и новый стадион - очень круто", - рассказал Фернандеш в интервью Sport24.
Мануэл Фернандеш играл в составе "Краснодара" с 2019 по 2020 год. Он перешёл из "Локомотива", где вместе с командой завоевал титул чемпиона России, а также три раза становился обладателем Кубка страны. Кроме того, он принял участие в 15 матчах в составе сборной Португалии, в которых отметился тремя забитыми голами. 39-летний португалец завершил спортивную карьеру в 2023 году.
Напомним, что в прошедшем сезоне "Краснодар" впервые в своей истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.
Экс-футболист "Краснодара" назвал Галицкого "архитектором" клуба
Бывший полузащитник "Локомотива" и "Краснодара" Мануэл Фернандеш рассказал о своём отношении к президенту "быков" Сергею Галицкому.
