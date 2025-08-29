Гайч не вернется в ЦСКА после аренды

"Гайч не стал продлевать контракт с ЦСКА, который заканчивается летом 2026 года. После аренды в "Крылья Советов" Адольфо не вернется в клуб", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, сегодня, 29 августа, московский ЦСКА объявил об уходе в аренду форварда Адольфо Гайча в самарские "Крылья Советов" до конца текущего сезона.
28-летний аргентинец принадлежит "армейцам" с 2020 года. На счету нападающего три гола и четыре ассиста в 39 сыгранных за красно-синих матчах.
