Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
1 - 0 1 0
Торпедо2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
20:30
ЛевантеНе начат
Валенсия
22:30
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
19:30
СассуолоНе начат
Лечче
21:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ланс
21:45
БрестНе начат

Гайч не вернется в ЦСКА после аренды

Агент Пабло Каро, представляющий нападающего Адольфо Гайча, сообщил, что его клиент не вернется в московский клуб после аренды в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК ЦСКА
"Гайч не стал продлевать контракт с ЦСКА, который заканчивается летом 2026 года. После аренды в "Крылья Советов" Адольфо не вернется в клуб", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, сегодня, 29 августа, московский ЦСКА объявил об уходе в аренду форварда Адольфо Гайча в самарские "Крылья Советов" до конца текущего сезона.

28-летний аргентинец принадлежит "армейцам" с 2020 года. На счету нападающего три гола и четыре ассиста в 39 сыгранных за красно-синих матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится