Гайч не вернется в ЦСКА после аренды

Агент Пабло Каро, представляющий нападающего Адольфо Гайча, сообщил, что его клиент не вернется в московский клуб после аренды в "Крыльях Советов".

Напомним, сегодня, 29 августа, московский ЦСКА объявил об уходе в аренду форварда Адольфо Гайча в самарские "Крылья Советов" до конца текущего сезона.



28-летний аргентинец принадлежит "армейцам" с 2020 года. На счету нападающего три гола и четыре ассиста в 39 сыгранных за красно-синих матчах. "Гайч не стал продлевать контракт с ЦСКА , который заканчивается летом 2026 года. После аренды в "Крылья Советов" Адольфо не вернется в клуб", - цитирует агента "СЭ"

