Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
3 - 0 3 0
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
2 - 0 2 0
ЛевантеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
3 - 2 3 2
СассуолоЗавершен

"В "Спартаке" не каждый может заиграть". Глушаков высказался о переходе Самошникова

Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал трансфер защитника Ильи Самошникова из "Локомотива" в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Да, он забил гол, молодец. Видно, что его тянет вперед, у него хорошие прострелы, так что это хороший футболист в рамках российского чемпионата. На данный момент я увидел, что он может пригодиться в "Спартаке", но на дистанции надо смотреть. В "Спартаке" не каждый футболист может заиграть. Все будет зависеть от него.

Напомним, 19 августа московский "Спартак" официально объявил о переходе крайнего защитника "Локомотива" Ильи Самошникова. Стороны подписали трудовое соглашение до 2028 года. 27-летний футболист взял в новой команде 14-й игровой номер.

Самошников уже дебютировал в составе красно-белых, выйдя в основе на домашний матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Пари НН" (4:0). Футболист провел на поле 63 минуты и отметился за "Спартак" первым забитым мячом.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится