- Да, он забил гол, молодец. Видно, что его тянет вперед, у него хорошие прострелы, так что это хороший футболист в рамках российского чемпионата. На данный момент я увидел, что он может пригодиться в "Спартаке", но на дистанции надо смотреть. В "Спартаке" не каждый футболист может заиграть. Все будет зависеть от него.
Напомним, 19 августа московский "Спартак" официально объявил о переходе крайнего защитника "Локомотива" Ильи Самошникова. Стороны подписали трудовое соглашение до 2028 года. 27-летний футболист взял в новой команде 14-й игровой номер.
Самошников уже дебютировал в составе красно-белых, выйдя в основе на домашний матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Пари НН" (4:0). Футболист провел на поле 63 минуты и отметился за "Спартак" первым забитым мячом.
Источник: Metaratings
"В "Спартаке" не каждый может заиграть". Глушаков высказался о переходе Самошникова
Бывший футболист "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал трансфер защитника Ильи Самошникова из "Локомотива" в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"