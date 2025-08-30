«Как минимум забиваем на один мяч больше, чем соперник, и пропускаем меньше, чем противник (смеется). Не смотрим на все эти цифры — это уже история. Надеюсь, что продолжим так играть, а количество беспроигрышных матчей будет еще больше. Не знаю, сколько это будет продолжаться, потому что это футбол, в любой момент может быть поражение. Нужно просто двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом. ЦСКА пытается выигрывать каждый матч», — заявил Гайич «Матч ТВ».
ЦСКА идёт без поражений в чемпионате России уже 20 матчей подряд.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА провел шесть матчей и не потерпел ни одного поражения. Команда Фабио Челестини одержала четыре победы и дважды сыграла вничью, набрав 14 очков и занимая второе место в турнирной таблице чемпионата.
В это воскресенье, 31 августа, «армейцы» сыграют у себя дома с лидером и действующим чемпионом России «Краснодаром». В случае победы красно-синие обойдут «быков» и поднимутся на первую строчку в РПЛ.
Защитник ЦСКА Гайич рассказал, за счет чего "армейцы" не проигрывает 20 матчей подряд
Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что команда сосредоточена на каждом следующем матче, а статистика беспроигрышной серии не отвлекает игроков.
Фото: ФК ЦСКА