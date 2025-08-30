Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Оренбург
14:00
РубинНе начат
Зенит
16:15
Нижний НовгородНе начат
Спартак
18:30
СочиНе начат
Ростов
20:45
АхматНе начат

Первая лига

2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
КАМАЗ1 тайм
Енисей
13:30
СоколНе начат
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
16:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Ротор
18:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

2025/26
Челси
14:30
ФулхэмНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЭвертонНе начат
Сандерленд
17:00
БрентфордНе начат
Лидс
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Алавес
18:00
АтлетикоНе начат
Овьедо
20:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
20:30
СевильяНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Парма
19:30
АталантаНе начат
Болонья
19:30
КомоНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат
Пиза
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
16:30
БайерНе начат
Хоффенхайм
16:30
АйнтрахтНе начат
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
Аугсбург
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Лорьян
18:00
ЛилльНе начат
Нант
20:00
ОсерНе начат
Тулуза
22:05
ПСЖНе начат

Защитник ЦСКА Гайич рассказал, за счет чего "армейцы" не проигрывает 20 матчей подряд

Защитник ЦСКА Милан Гайич заявил, что команда сосредоточена на каждом следующем матче, а статистика беспроигрышной серии не отвлекает игроков.
Фото: ФК ЦСКА
«Как минимум забиваем на один мяч больше, чем соперник, и пропускаем меньше, чем противник (смеется). Не смотрим на все эти цифры — это уже история. Надеюсь, что продолжим так играть, а количество беспроигрышных матчей будет еще больше. Не знаю, сколько это будет продолжаться, потому что это футбол, в любой момент может быть поражение. Нужно просто двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом. ЦСКА пытается выигрывать каждый матч», — заявил Гайич «Матч ТВ».

ЦСКА идёт без поражений в чемпионате России уже 20 матчей подряд.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА провел шесть матчей и не потерпел ни одного поражения. Команда Фабио Челестини одержала четыре победы и дважды сыграла вничью, набрав 14 очков и занимая второе место в турнирной таблице чемпионата.

В это воскресенье, 31 августа, «армейцы» сыграют у себя дома с лидером и действующим чемпионом России «Краснодаром». В случае победы красно-синие обойдут «быков» и поднимутся на первую строчку в РПЛ.

