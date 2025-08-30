«Когда я был в симуляторе, то любил за себя играть. Все кричали — меняй его. А в моих руках он прям творил чудеса. За себя играл в порядке», — цитирует Дзюбу ТАСС.
С 2022 года в официальном симуляторе отсутствуют российские клубы из-за ситуации на Украине.
37-летний нападающий провел шесть матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В июле 2025-го стало известно, что Дзюба продлил контракт с тольяттинской командой до конца сезона. Текущая рыночная стоимость форварда составляет 1,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Дзюба признался, что любил играть за себя в футбольном симуляторе
Фото: ФК "Акрон"