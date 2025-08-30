«Ситуация с Куэстой, Дуарте и «Васко да Гама» похожа на кошки-мышки. «Спартак» хотел взять Куэсту и продать Дуарте. У «Васко да Гама» не так много денег, чтобы оформить полноценный трансфер Куэсты, поэтому они и интересуются Дуарте. Если бразильцы возьмут Куэсту в аренду, то переход Дуарте все еще будет возможен, поскольку «Васко» не понесет финансовых потерь.
Сам же Алексис хочет быть ближе к своей стране, чтобы иметь больше шансов на попадание в национальную сборную», — заявил источник «Матч ТВ».
Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года за 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провёл за команду 19 матчей, отметившись одной голевой передачей. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость парагвайца составляет 3 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и одном матче Кубка России.
Защитник "Спартака" хочет покинуть клуб, чтобы увеличить шансы на вызов в национальную сборную — источник
Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте готов покинуть клуб, чтобы играть ближе к дому и увеличить шансы на вызов в национальную команду Парагвая.
