Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
1 - 2 1 2
Рубин2 тайм
Зенит
16:15
Нижний НовгородНе начат
Спартак
18:30
СочиНе начат
Ростов
20:45
АхматНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Енисей
1 - 0 1 0
СоколЗавершен
Волга Ул
16:00
Арсенал ТулаНе начат
Уфа
16:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ЧерноморецНе начат
Ротор
18:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
0 - 0 0 0
Фулхэм1 тайм
Манчестер Юнайтед
17:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
17:00
БорнмутНе начат
Вулверхэмптон
17:00
ЭвертонНе начат
Сандерленд
17:00
БрентфордНе начат
Лидс
19:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
18:00
АтлетикоНе начат
Овьедо
20:00
Реал СосьедадНе начат
Жирона
20:30
СевильяНе начат
Реал Мадрид
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
19:30
АталантаНе начат
Болонья
19:30
КомоНе начат
Наполи
21:45
КальяриНе начат
Пиза
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
16:30
ХайденхаймНе начат
Вердер
16:30
БайерНе начат
Хоффенхайм
16:30
АйнтрахтНе начат
Штутгарт
16:30
Боруссия МНе начат
Аугсбург
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лорьян
18:00
ЛилльНе начат
Нант
20:00
ОсерНе начат
Тулуза
22:05
ПСЖНе начат

Защитник "Спартака" хочет покинуть клуб, чтобы увеличить шансы на вызов в национальную сборную — источник

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте готов покинуть клуб, чтобы играть ближе к дому и увеличить шансы на вызов в национальную команду Парагвая.
Фото: IMAGO
«Ситуация с Куэстой, Дуарте и «Васко да Гама» похожа на кошки-мышки. «Спартак» хотел взять Куэсту и продать Дуарте. У «Васко да Гама» не так много денег, чтобы оформить полноценный трансфер Куэсты, поэтому они и интересуются Дуарте. Если бразильцы возьмут Куэсту в аренду, то переход Дуарте все еще будет возможен, поскольку «Васко» не понесет финансовых потерь.

Сам же Алексис хочет быть ближе к своей стране, чтобы иметь больше шансов на попадание в национальную сборную», — заявил источник «Матч ТВ».

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года за 4 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провёл за команду 19 матчей, отметившись одной голевой передачей. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость парагвайца составляет 3 миллиона евро. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и одном матче Кубка России.

