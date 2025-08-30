- Я поставил цель — выучить русский язык. Хочу как можно глубже погрузиться в российскую культуру. Сейчас я увеличил количество часов с репетитором, - сказал Мойзес пресс-службе ЦСКА.
Напомним, Мойзес перешел в ЦСКА из "Интернасьоналя" летом 2023 года. Сумма трансфера составила 2,3 миллиона евро. Бразильский защитник провел за красно-син7их 117 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 9 результативных передач.
Защитник ЦСКА: поставил цель — выучить русский язык
