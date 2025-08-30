Главный тренер "Балтики" прокомментировал слова о давлении на тренеров в "Спартаке"

- Вообще не понимаю, о каком давлении речь. Я два с половиной года отработал в "Ахмате". Вот это — давление. А о "Спартаке" это придумывается, - сказал Талалаев "СЭ".
Андрей Талалаев тренировал грозненский "Ахмат" с 2020 по 2022 год.
Деян Станкович является главным тренером "Спартака" с мая 2024 года. На данный момент красно-белые идут на восьмом месте в РПЛ с 8 очками в шести матчах.
