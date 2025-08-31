Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Акрон
13:30
БалтикаНе начат
Локомотив
15:45
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
18:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

Урал
14:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
16:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат
Астон Вилла
21:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Сельта
18:00
ВильярреалНе начат
Бетис
20:00
АтлетикНе начат
Эспаньол
20:30
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Дженоа
19:30
ЮвентусНе начат
Торино
19:30
ФиорентинаНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат
Интер
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вольфсбург
16:30
МайнцНе начат
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
Кельн
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Анже
16:00
РеннНе начат
Гавр
18:15
НиццаНе начат
Монако
18:15
СтрасбургНе начат
Париж
18:15
МетцНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Новый председатель правления "Зенита" высказался о Сергее Семаке

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался о главном тренере Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
"Сергея Богдановича я знаю очень давно. Мы вместе играли и завоёвывали титулы в "Зените", вместе добывали славу для нашей сборной. У нас замечательные хорошие отношения. Думаю, мы сработаемся", - цитирует Зырянова "Матч ТВ".

Вчера, 30 августа, петербургский "Зенит" объявил о назначении Константина Зырянова на пост председателя правления клуба, ранее эту должность занимал Александр Медведев.

Сергей Семак является главным тренером петербургского клуба с 2018 года - под его руководством "Зенит" 6 раз становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок страны и пять раз Суперкубок России.

