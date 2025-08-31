"Сергея Богдановича я знаю очень давно. Мы вместе играли и завоёвывали титулы в "Зените", вместе добывали славу для нашей сборной. У нас замечательные хорошие отношения. Думаю, мы сработаемся", - цитирует Зырянова "Матч ТВ".
Вчера, 30 августа, петербургский "Зенит" объявил о назначении Константина Зырянова на пост председателя правления клуба, ранее эту должность занимал Александр Медведев.
Сергей Семак является главным тренером петербургского клуба с 2018 года - под его руководством "Зенит" 6 раз становился чемпионом России, дважды завоевывал Кубок страны и пять раз Суперкубок России.
Новый председатель правления "Зенита" высказался о Сергее Семаке
Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов высказался о главном тренере Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"