"Спартак" обвинил "Утрехт" в срыве перехода защитника

"Мы действительно интересовались Эль-Каруани, но не смогли по итогу договориться с "Утрехтом". На мой взгляд, ответственность за провал переговоров на нидерландской стороне", - цитирует Малышева "Чемпионат".
В текущем сезоне Суфьян Эль-Каруани провел за "Утрехт" во всех турнирах 9 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего марокканца в 9 миллионов евро, контракт футболиста с нидерландским клубом рассчитан до конца текущего сезона. На счету защитника 3 матча в составе национальной команды Марокко.
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев рассказал о срыве трансфера защитника "Утрехта" Суфьяна Эль-Каруани.
Фото: Global Look Press