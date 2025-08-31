Представители клубов РПЛ встретятся с министром спорта Дегтяревым

"Встреча клубов РПЛ с министром спорта Михаилом Дегтярёвым пройдёт 9 сентября в очном формате. Повестка пока неизвестна", - приводит слова Газизова ТАСС.
Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время в РПЛ будет введен новый лимит на легионеров. На данный момент клубам позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле не более 8 легионеров одновременно. По новому лимиту командам РПЛ будет разрешено вносить в заявку 10 легионеров и выпускать на поле не более половины из них.
