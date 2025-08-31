Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
13:30
БалтикаНе начат
Локомотив
15:45
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
18:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
ФакелНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
16:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
16:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат
Астон Вилла
21:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ВильярреалНе начат
Бетис
20:00
АтлетикНе начат
Эспаньол
20:30
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Дженоа
19:30
ЮвентусНе начат
Торино
19:30
ФиорентинаНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат
Интер
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
МайнцНе начат
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
Кельн
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
16:00
РеннНе начат
Гавр
18:15
НиццаНе начат
Монако
18:15
СтрасбургНе начат
Париж
18:15
МетцНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Футболист ЦСКА высказался о предстоящем матче с "Краснодаром"

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о предстоящем матче 7 тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: РИА Новости
"Я бы назвал это битвой первого и второго места в таблице. Надеюсь, что покажем очень хорошую игру. Нужно побеждать. Ни о чем другом не думаем", - приводит слова Гайича "Матч ТВ".

Сегодня, 31 августа, ЦСКА примет на своем поле "Краснодар" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. После 6 сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. Команда Фабио Челестини занимает 2 место с 14 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится