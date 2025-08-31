"Я бы назвал это битвой первого и второго места в таблице. Надеюсь, что покажем очень хорошую игру. Нужно побеждать. Ни о чем другом не думаем", - приводит слова Гайича "Матч ТВ".
Сегодня, 31 августа, ЦСКА примет на своем поле "Краснодар" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. После 6 сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. Команда Фабио Челестини занимает 2 место с 14 баллами в своем активе.
Футболист ЦСКА высказался о предстоящем матче с "Краснодаром"
Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о предстоящем матче 7 тура РПЛ с "Краснодаром".
Фото: РИА Новости