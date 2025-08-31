Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Крылья Советов2 тайм
ЦСКА
18:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Вест Хэм1 тайм
Брайтон
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат
Астон Вилла
21:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ВильярреалНе начат
Бетис
20:00
АтлетикНе начат
Эспаньол
20:30
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Дженоа
19:30
ЮвентусНе начат
Торино
19:30
ФиорентинаНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат
Интер
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 0 1 0
Майнц1 тайм
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
Кельн
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
0 - 1 0 1
Ренн1 тайм
Гавр
18:15
НиццаНе начат
Монако
18:15
СтрасбургНе начат
Париж
18:15
МетцНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Экс-игрок "Зенита" оценил назначение Зырянова на пост председателя правления петербургского клуба

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин оценил назначение Константина Зырянова на пост председателя правления петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"С Константином Георгиевичем я еще сам поиграл. Конечно, мы знаем его как выдающегося спортсмена, футболиста, человека, который очень много учился, который был в клубе, который тренировал. Зырянов — фигура для Петербурга. Поэтому только удачи, только вперед. Я думаю, что решение совета директоров было правильным", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".

Вчера, 30 августа, петербургский "Зенит" объявил о назначении Константина Зырянова на пост председателя правления, ранее эту должность занимал Александр Медведев. Зырянов ранее был тренером молодежной команды "Зенита" и "Черноморца", а также выступал за сине-бело-голубых во время профессиональной карьеры футболиста.

После 7 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Вчера, 30 августа, команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Пари НН" в 7 туре РПЛ со счетом 2:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится