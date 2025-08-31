"С Константином Георгиевичем я еще сам поиграл. Конечно, мы знаем его как выдающегося спортсмена, футболиста, человека, который очень много учился, который был в клубе, который тренировал. Зырянов — фигура для Петербурга. Поэтому только удачи, только вперед. Я думаю, что решение совета директоров было правильным", - цитирует Гасилина "Матч ТВ".
Вчера, 30 августа, петербургский "Зенит" объявил о назначении Константина Зырянова на пост председателя правления, ранее эту должность занимал Александр Медведев. Зырянов ранее был тренером молодежной команды "Зенита" и "Черноморца", а также выступал за сине-бело-голубых во время профессиональной карьеры футболиста.
После 7 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Вчера, 30 августа, команда Сергея Семака одержала домашнюю победу над "Пари НН" в 7 туре РПЛ со счетом 2:0.
Экс-игрок "Зенита" оценил назначение Зырянова на пост председателя правления петербургского клуба
Фото: ФК "Зенит"