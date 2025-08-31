Главный тренер "Ахмата": трансферы – хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов ответил на вопрос о трансферных слухах вокруг команды.

Фото: "Чемпионат"

- Трансферы – хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс и создание коллектива, способного выигрывать. Мы работаем и в других сферах, но тренировки важнее, - приводит слова Черчесова сайт "Ахмата".



Ранее сообщалось, что к клубу может присоединиться экс-игрок "Гавра" Далер Кузяев, ранее выступавший за грозненцев.



"Ахмат" после назначения Станислава Черчесова не проигрывает в РПЛ: 2 победы и 2 ничьи. На данный момент грозненцы идут на восьмом месте в таблице с 8 очками.