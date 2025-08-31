- При нём мы стали быстро выходить из обороны в атаку. Он всегда ставит спортсмена во главу угла. Фабио постоянно хочет видеть улучшения в каждом матче вне зависимости от результата, - приводит слова Мойзеса пресс-служба ЦСКА.
Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в девяти матчах за красно-синих во всех турнирах, отдав три результативные передачи.
Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА в летнее межсезонье. На данный момент подопечные швейцарского специалиста занимают второе место в РПЛ с 14 очками.
Игрок ЦСКА высказался о работе главного тренера команды
Фото: "Чемпионат"