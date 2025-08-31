Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
Крылья Советов2 тайм
ЦСКА
18:00
КраснодарНе начат
Динамо Мх
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Вест Хэм1 тайм
Брайтон
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ливерпуль
18:30
АрсеналНе начат
Астон Вилла
21:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
18:00
ВильярреалНе начат
Бетис
20:00
АтлетикНе начат
Эспаньол
20:30
ОсасунаНе начат
Райо Вальекано
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Дженоа
19:30
ЮвентусНе начат
Торино
19:30
ФиорентинаНе начат
Лацио
21:45
ВеронаНе начат
Интер
21:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 0 1 0
Майнц1 тайм
Боруссия Д
18:30
УнионНе начат
Кельн
20:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
0 - 1 0 1
Ренн1 тайм
Гавр
18:15
НиццаНе начат
Монако
18:15
СтрасбургНе начат
Париж
18:15
МетцНе начат
Лион
21:45
МарсельНе начат

Игрок ЦСКА высказался о работе главного тренера команды

Защитник ЦСКА Мойзес высказался о работе главного тренера красно-синих Фабио Челестини.
Фото: "Чемпионат"
- При нём мы стали быстро выходить из обороны в атаку. Он всегда ставит спортсмена во главу угла. Фабио постоянно хочет видеть улучшения в каждом матче вне зависимости от результата, - приводит слова Мойзеса пресс-служба ЦСКА.

Мойзес выступает за ЦСКА с августа 2022 года. В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в девяти матчах за красно-синих во всех турнирах, отдав три результативные передачи.

Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА в летнее межсезонье. На данный момент подопечные швейцарского специалиста занимают второе место в РПЛ с 14 очками.

