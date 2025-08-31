Полузащитник "Краснодара" считает, что к Кордобе есть предвзятое отношение

"Джон эмоциональный парень, но он проявляет эмоции в рамках разумного. Порой его агрессия идёт в плюс. Факт, что к Джону есть предвзятое отношение", - сказал Черников в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. "Армейцы" вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. Хавбек красно-синих отличается в третьем матче подряд. За минуту до конца первого тайма сравнял счёт нападающий "быков" Джон Кордоба. На 56-й минуте он уже удалился за нарушение на Мойзесе
После семи туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.
Полузащитник "Краснодара" Александр Черников прокомментировал удаление Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"