Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 2 0 2
БалтикаЗавершен
Локомотив
2 - 2 2 2
Крылья СоветовЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
КраснодарЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ДинамоЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
0 - 3 0 3
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен
Астон Вилла
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ВильярреалЗавершен
Бетис
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Дженоа
0 - 1 0 1
ЮвентусЗавершен
Торино
0 - 0 0 0
ФиорентинаЗавершен
Лацио
3 - 0 3 0
Верона1 тайм
Интер
1 - 2 1 2
Удинезе1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Боруссия Д
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Кельн
4 - 1 4 1
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Анже
1 - 1 1 1
РеннЗавершен
Гавр
3 - 1 3 1
НиццаЗавершен
Монако
3 - 2 3 2
СтрасбургЗавершен
Париж
3 - 2 3 2
МетцЗавершен
Лион
0 - 0 0 0
Марсель1 тайм

Сперцян заявил о тенденции по неуважению к "Краснодару"

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"Есть тенденция по неуважению к "Краснодару". Все против нас, но мы не сдаёмся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи", - сказал Сперцян в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. "Армейцы" вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. Хавбек красно-синих отличается в третьем матче подряд. За минуту до конца первого тайма сравнял счёт нападающий "быков" Джон Кордоба. На 56-й минуте главный судья Рафаль Шафеев его уже удалил за нарушение на Мойзесе.

Ранее в СМИ появилась информация, что о недовольстве главного тренера "быков" Мурада Мусаева аплодисментами со скамейки ЦСКА после удаления Джона Кордобы.

На данный момент "Краснодар" сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.

