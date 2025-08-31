"Есть тенденция по неуважению к "Краснодару". Все против нас, но мы не сдаёмся. Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи", - сказал Сперцян в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. "Армейцы" вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. Хавбек красно-синих отличается в третьем матче подряд. За минуту до конца первого тайма сравнял счёт нападающий "быков" Джон Кордоба. На 56-й минуте главный судья Рафаль Шафеев его уже удалил за нарушение на Мойзесе.
Ранее в СМИ появилась информация, что о недовольстве главного тренера "быков" Мурада Мусаева аплодисментами со скамейки ЦСКА после удаления Джона Кордобы.
На данный момент "Краснодар" сохранил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 16 очков.
Сперцян заявил о тенденции по неуважению к "Краснодару"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал результат матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"