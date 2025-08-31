"Кисляк очень хорошо работает, прекрасно работает. Если продолжит так, то будет готов к большим свершениям. Но большие свершения он может сделать здесь и сейчас. У него нет потолка", - приводит слова Челестини "Чемпионат".
Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал дома "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. Счёт в матче открыл хавбек "армейцев" Матвей Кисляк на 36-й минуте, гости ответили точным ударом от Джона Кордобы на 44-й минуте после подачи углового.
Матвей Кисляк в этом сезоне в составе красно-синих принял участие в 10 матчах, забил три гола и отдал три голевые передачи.
После семи туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России, набрав 15 очков.
Главный тренер ЦСКА считает, что Кисляк готов к большим свершениям
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал перспективы полузащитника команды Матвея Кисляка.
Фото: ПФК ЦСКА