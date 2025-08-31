Полузащитник "Краснодара" - об удалении Кордобы в матче против ЦСКА: Джон не коснулся Мойзеса

"Я не тот человек, которому нравится обсуждать судейство, потому что у каждого своя работа. Однако, кажется, в этом матче он ошибся. Джон не коснулся Мойзеса. В том же моменте при подаче он так же мне дал жёлтую карточку. Я вообще не понял за что. Я разговаривал с кем-то в центре поля, это не было направлено в сторону судей. В этом тоже была ошибка. Надеюсь, некоторые моменты пересмотрят", - сказал Аугусто в интервью "Чемпионату".
Сегодня, 31 августа ЦСКА принимал "Краснодар" в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась вничью 1:1. "Армейцы" вышли вперёд на 36-й минуте благодаря голу Матвея Кисляка. За минуту до конца первого тайма сравнял счёт нападающий "быков" Джон Кордоба. На 56-й минуте он уже удалился за нарушение на Мойзесе.
После семи туров "Краснодар" продолжает лидировать в чемпионате России, имея в своём активе 16 очков.
Напомним, что в прошедшем сезоне команда Мусаева выиграла золотые медали Российской Премьер-Лиги.
