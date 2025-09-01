"Надеемся, через неделю-две начнет работу в общей группе, чтобы к середине сентября мы могли на него рассчитывать. Важно, чтобы без рисков и болевых ощущений вышел в общую группу", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
20-летний Сергей Пиняев, выступающий на позиции крайнего нападающего получил мышечное повреждение и не принимал участия в последних матчах "Локомотива". Всего в этом сезоне вингер провел на поле 29 минут в чемпионате и 29 минут в Кубке России, за которые успел отметиться одним забитым голом и одной желтой карточкой.
Галактионов назвал сроки возвращения в строй Пиняева
Фото: ФК "Локомотив"