Об этом сообщает пресс-служба "Сочи". Отмечается, что специалист и руководство клуба расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с Морено команду также покинут его помощники. В ближайшее время "Сочи" объявит новый состав тренерского штаба.
Морено работал с южной командой с декабря 2023 года. В текущем сезоне под его руководством "Сочи" шел последним в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко в семи первых турах чемпионата. Ранее в СМИ появилась информация, что после ухода испанского специалиста команду может возглавить Игорь Осинькин.
"Сочи" уволил Морено с поста главного тренера
Фото: "Спорт-Экспресс"