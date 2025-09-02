"Спартак" не станет чемпионом, даже призовые места не потянет". Экс-игрок ЦСКА - о красно-белых

"Что касается моего мнения, то у "Спартака" в составе неплохие ребята. Самошников пришел в клуб, его я хотел бы видеть в ЦСКА. В этом году чемпионом "Спартак", конечно, не станет. Но к этому стремиться надо. Красно-белые еще подвинутся к призовым местам, будут близки, но даже их не потянут. Будут примерно четвертыми", - цитирует Пономарева "СЭ".
После 7 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками. В 7 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые одержали победу над "Сочи" со счетом 2:1, а в 8 туре сыграет на выезде со столичным "Динамо".
В летнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел полузащитника Жедсона Фернандеша, защитника Илью Самошникова и на правах свободного агента подписал нападающего Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"