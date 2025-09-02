"Честно, у себя в голове я об этом не размышлял ни разу. Но если взять навскидку, то да, думаю, попадание в восьмерку вполне возможно. Почему бы нет? Опять же, если будем так же играть, как в последнем матче, стараться до последней минуты, то безусловно, есть все шансы", - цитирует Волка "Матч ТВ".
После 7 сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Хасанби Биджиева сыграет на выезде с казанским "Рубином".
По итогам сезона-2024/2025 махачкалинцы расположились на 11 месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 30 турах.
Голкипер махачкалинского "Динамо" считает, что его команда способна попасть в топ-8 РПЛ
