"Пока, честно скажу, грустно. Результата нет, но будем стараться, чтобы его улучшить. После "Локомотива" немного воодушевились, но с махачкалинским "Динамо" что-то пошло не так. Мы пропустили за шесть минут три гола, но до 80-й минуты имели много возможностей", - цитирует Сулейманова "Матч ТВ".
После 7 сыгранных туров "Ростов" располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками в своем активе. В 8 туре Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы сыграет на домашнем стадионе с ЦСКА.
Напомним, что в прошлом сезоне южане дошли до Суперфинала Кубка России, где уступили "армейцам" в серии послематчевых пенальти со счетом 0:0 (3:4 - пен.). В феврале команду покинул Валерий Карпин, который этим летом занял пост главного тренера столичного "Динамо".
"Грустно". Футболист "Ростова" - о последних результатах команды
Нападающий "Ростова" Тимур Сулейманов оценил последние результаты команды.
Фото: ФК "Ростов"