Медведев объяснил, почему "Зенит" делает ставку на бразильцев

Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему петербургский клуб делает ставку на бразильских футболистов.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству. И дальше так же будет. А вы посмотрите на другие чемпионаты. Из какой страны больше всего игроков в Европе? Из Бразилии. Вот и ответ", - сказал Медведев в интервью "Фонтанке".

Напомним, что после матча 7 тура РПЛ с "Пари НН" (2:0) Александр Медведев покинул пост председателя правления "Зенита" - его место занял Константин Зырянов, который несколько лет работал в структуре клуба, а ранее был игроком сине-бело-голубых. Александр Медведев пришел в клуб в 2019 году.

На данный момент в составе сине-бело-голубых 14 легионеров, 7 из которых - бразильцы. Состав петербургского "Зенита" оценивается в 191 миллион евро по версии редакции портала Transfermarkt.

