"Мы выбирали футболистов не по паспорту, а по качеству. И дальше так же будет. А вы посмотрите на другие чемпионаты. Из какой страны больше всего игроков в Европе? Из Бразилии. Вот и ответ", - сказал Медведев в интервью "Фонтанке".
Напомним, что после матча 7 тура РПЛ с "Пари НН" (2:0) Александр Медведев покинул пост председателя правления "Зенита" - его место занял Константин Зырянов, который несколько лет работал в структуре клуба, а ранее был игроком сине-бело-голубых. Александр Медведев пришел в клуб в 2019 году.
На данный момент в составе сине-бело-голубых 14 легионеров, 7 из которых - бразильцы. Состав петербургского "Зенита" оценивается в 191 миллион евро по версии редакции портала Transfermarkt.
Медведев объяснил, почему "Зенит" делает ставку на бразильцев
Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев объяснил, почему петербургский клуб делает ставку на бразильских футболистов.
Фото: ФК "Зенит"