Гендиректор "Спартака" ответил на вопрос о продлении контракта с Зобниным

Гендиректор "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос о продлении контракта с полузащитником красно-белых Романом Зобниным.
Фото: "Чемпионат"
- Этот сезон покажет. Решение будет приниматься ближе к зиме, - сказал Малышев "Матч ТВ".

Роман Зобнин выступает за московский "Спартак" с 2016 года. В составе красно-белых полузащитник становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

В текущем сезоне Роман Зобнин принял участие в семи матчах за "Спартак" во всех турнирах, забив 1 гол. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

