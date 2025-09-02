Медведев высказался о словах Клаудиньо об отъезде из России

- Jчередной пример, когда слова переворачивают в удобном стиле. Я лично связался с Клаудиньо и получил информацию из его уст. Там прозвучало только то, что с начала специальной военной операции Россия оказалась исключена из европейского футбола, - сказал Медведев "Фонтанке".
Напомним, ранее в СМИ стало известно, что Клаудиньо хотел уйти из "Зенита" после начала СВО, но клуб из Санкт-Петербурга его не отпускал.
Клаудиньо выступал за сине-бело-голубых с 2021 по 2024 год. В начале 2025-го года бразильский полузащитник перешел в катарский клуб "Аль-Садд".
Бывший председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился мнением о словах бывшего игрока сине-бело-голубых Клаудиньо об отъезде из России.
Фото: "Чемпионат"