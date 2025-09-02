Матчи Скрыть

Главный тренер "Рубина" назвал претендентов на чемпионство в РПЛ

Главный тренер "Рубина" рассказал, кто по его мнению является претендентом на золотые медали РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Небольшое отставание от первого места? А разве мы должны там быть? Потенциал на первое место есть у "Зенита", "Спартака", "Краснодара", ЦСКА, "Динамо", - сказал Рахимов Metaratings.

На данный момент первую строчку в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар" с 16 очками, на втором месте располагается московский ЦСКА с 15 баллами. Тройку лидеров замыкает калининградская "Балтика" с 15 очками.

