"Ситуация немного настораживает". Агент Баринова рассказал о переговорах с "Локомотивом" по новому контракту

- На сегодняшний день гендиректор не смог найти время для личной встречи, более того сегодня была получена информация о том, что встреча переносится ещё как минимум на неделю! Эта ситуация нас немного настораживает, - сказал Банатин "Чемпионату".
Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет 8 миллионов евро.
На данный момент команда Михаила Галактионова располагается на четвертом месте в РПЛ с 15 очками в 7 сыгранных матчах.
Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин сообщил об отсутствии переговоров с "железнодорожниками" по новому контракту.
