Карпин ответил на вопрос, пожалел ли, что возглавил "Динамо"

"Хоть раз пожалел, что возглавил "Динамо"? Точно не пожалел... Был ли разговор с руководством "Динамо"? Был. Я продолжаю работать", - цитирует Карпина "СЭ".
Напомним, Валерий Карпин был назначен главным тренером московского "Динамо" в июне этого года. Он подписал с клубом трехлетний контракт.
Под руководством Карпина бело-голубые одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели три поражения в семи стартовых турах Российской Премьер-Лиги. На сентябрьскую паузу динамовцы ушли, занимая 10 место в турнирной таблице чемпионата.
