Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев тренируется по индивидуальной программе в преддверие товарищеского матча против команды Иордании, который состоится в этот четверг, 4 сентября.
Игра пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени.
В текущем сезоне 25-летний Дивеев принял участие в 8 встречах за московский ЦСКА во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.
Источник: "Чемпионат"
Защитник сборной России тренируется по индивидуальной программе
Один игрок сборной России занимается отдельно от команды.
Фото: сборная России