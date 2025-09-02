Матчи Скрыть

Защитник сборной России тренируется по индивидуальной программе

Один игрок сборной России занимается отдельно от команды.
Фото: сборная России
Центральный защитник сборной России Игорь Дивеев тренируется по индивидуальной программе в преддверие товарищеского матча против команды Иордании, который состоится в этот четверг, 4 сентября.

Игра пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и начнется в 20:00 по столичному времени.

В текущем сезоне 25-летний Дивеев принял участие в 8 встречах за московский ЦСКА во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами.

Источник: "Чемпионат"

