Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
15:00
ШинникНе начат
Волга Ул
17:30
ЧерноморецНе начат
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
Сокол
18:00
КАМАЗНе начат
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

В ЦСКА назвали сумму трансферного баланса за последние 10 лет

Исполнительный директор ЦСКА Савва Шипов рассказал о заработках клуба на трансферном рынке.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около €60 млн в трансферном балансе. Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит", — приводит слова Шипова ТАСС.

Летом 2025 года московский клуб усилился бразильским полузащитником Матеусом Алвесом. Его покупка у "Сан-Паоло" обошлась армейцам в 6 миллионов евро. После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/26 ЦСКА набрал 15 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. В воскресенье, 31 августа, армейцы сыграли вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится