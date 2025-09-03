"Если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около €60 млн в трансферном балансе. Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит", — приводит слова Шипова ТАСС.
Летом 2025 года московский клуб усилился бразильским полузащитником Матеусом Алвесом. Его покупка у "Сан-Паоло" обошлась армейцам в 6 миллионов евро. После семи стартовых туров РПЛ сезона-2025/26 ЦСКА набрал 15 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. В воскресенье, 31 августа, армейцы сыграли вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1.
В ЦСКА назвали сумму трансферного баланса за последние 10 лет
Исполнительный директор ЦСКА Савва Шипов рассказал о заработках клуба на трансферном рынке.
Фото: ПФК ЦСКА