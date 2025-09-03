Шнякин отреагировал на возможный трансфер полузащитника "Локомотива" в ЦСКА

- Такого опорника в команде давно не было. Представляете, какой футбол покажут Кисляк и Обляков, когда у них будет такой разрушитель? - сказал Шнякин в выпуске подкаста "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".
Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет 8 миллионов евро.
На данный момент ЦСКА занимает второе место в чемпионате с 15 очками в своем активе.
Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о возможном трансфере полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"