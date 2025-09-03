Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Шнякин отреагировал на возможный трансфер полузащитника "Локомотива" в ЦСКА

Российский комментатор Дмитрий Шнякин высказался о возможном трансфере полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
- Такого опорника в команде давно не было. Представляете, какой футбол покажут Кисляк и Обляков, когда у них будет такой разрушитель? - сказал Шнякин в выпуске подкаста "Чемпионата" "Премьер-лига несправедливости".

Дмитрий Баринов выступает за "Локомотив" с 2015 года. Контракт 28-летнего полузащитника с "железнодорожниками" действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Баринова составляет 8 миллионов евро.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в чемпионате с 15 очками в своем активе.

