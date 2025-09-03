Матчи Скрыть

Первая лига

Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

В "Зените" высказались о возможном уходе Жерсона

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном уходе полузащитника Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"Действительно ли "Зенит" получил предложение о покупке Жерсона от "Аль-Насра" и отклонил его? Это неправда", - приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, что Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть петербургский клуб и в его услугах заинтересован саудовский "Аль-Наср".

После 7 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

