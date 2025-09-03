"Действительно ли "Зенит" получил предложение о покупке Жерсона от "Аль-Насра" и отклонил его? Это неправда", - приводит слова Медведева Sport24.
Напомним, что Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть петербургский клуб и в его услугах заинтересован саудовский "Аль-Наср".
После 7 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.
В "Зените" высказались о возможном уходе Жерсона
Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном уходе полузащитника Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"