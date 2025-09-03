Погребняк: "Зенит" даже с таким невнятным стартом в РПЛ - главный претендент на чемпионство

"Зенит" даже с таким невнятным стартом в РПЛ — главный претендент на чемпионство. Ещё "Краснодар" и ЦСКА. Возможно, "Спартак", - цитирует Погребняка "Чемпионат".
По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав в турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.
После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 5 строчке в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками в своем активе.
Бывший игрок сборной России Павел Погребняк назвал фаворита на чемпионство в РПЛ.
