Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

Погребняк: "Зенит" даже с таким невнятным стартом в РПЛ - главный претендент на чемпионство

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк назвал фаворита на чемпионство в РПЛ.
Фото: РФС
"Зенит" даже с таким невнятным стартом в РПЛ — главный претендент на чемпионство. Ещё "Краснодар" и ЦСКА. Возможно, "Спартак", - цитирует Погребняка "Чемпионат".

По итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России, отстав в турнирной таблице от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

После 7 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 5 строчке в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками в своем активе.

