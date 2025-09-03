Матчи Скрыть

Енисей
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Волга Ул
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм
Нефтехимик
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Сокол
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Чайка
18:30
РоторНе начат
Торпедо
19:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
20:00
СКА-ХабаровскНе начат

В "Зените" рассказали, планирует ли клуб скупать российских футболистов из-за лимита

Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов рассказал, изменится ли трансферная политика клуба из-за изменения лимита.
Фото: ФК "Зенит"
"Скупать всех самых сильных российских футболистов, играющих в РПЛ, "Зенит" не будет. Это не панацея для решения стоящих перед командой задач", - цитирует Зырянова "РИА Новости Спорт".

В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел бразильского полузащитника Жерсона и аргентинского защитника Романа Вегу.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшее время в РПЛ будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле 8 легионеров. Новый лимит сократит количество легионеров в заявке до 10, выпускать на поле будет позволено не более половины от этого количества.

