В "Зените" рассказали, планирует ли клуб скупать российских футболистов из-за лимита

"Скупать всех самых сильных российских футболистов, играющих в РПЛ, "Зенит" не будет. Это не панацея для решения стоящих перед командой задач", - цитирует Зырянова "РИА Новости Спорт".
В летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел бразильского полузащитника Жерсона и аргентинского защитника Романа Вегу.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в ближайшее время в РПЛ будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам позволено вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле 8 легионеров. Новый лимит сократит количество легионеров в заявке до 10, выпускать на поле будет позволено не более половины от этого количества.
Председатель правления "Зенита" Константин Зырянов рассказал, изменится ли трансферная политика клуба из-за изменения лимита.
Фото: ФК "Зенит"