Экс-игрок "Ливерпуля" прилетел в Россию для перехода в "Рубин" — источник

Колумбийский защитник испанского «Бургоса» Андерсон Арройо близок к переходу в «Рубин», сообщает Diario de Burgos. С разрешения клуба 25-летний игрок вылетел в Казань, где должен пройти медицинское обследование.
По словам спортивного директора «Бургоса» Мичу, предложение казанского клуба оказалось привлекательным. «Рубин сделал хорошее предложение по Арройо. Если сделка состоится, это будет исторический трансфер для нашего клуба», — отметил функционер.
Андерсон Арройо выступает за испанский «Бургос» с зимы 2024 года, придя в клуб сначала на правах аренды из молодёжки английского «Ливерпуля», а после перейдя уже на полноценной основе. С тех пор он сыграл за них в 57 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
Действующий контракт Арройо с испанской командой рассчитан до 30 июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет €1 млн.
Фото: IMAGO