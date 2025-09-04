Матчи Скрыть

Первая лига

Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Министр спорта РФ Дегтярев рассказал, когда в РПЛ будет изменен лимит на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, когда в РПЛ будет изменен лимит на иностранных футболистов.
Фото: Global Look Press
"Когда мы говорим о нашем лимите, то он слишком мягкий. Я об этом не раз говорил. Мы таргетируем пять иностранцев на поле — десять в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы такой лимит введем. 9 сентября мы собираем РФС, РПЛ, будет обстоятельный разговор. Я вижу так: 5 на 10 к 2028 году. Плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо. Никаких дискуссий быть не может", - цитирует Дегтярева "Матч ТВ".

На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров - клубам позволено вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и выпускать одновременно на поле 8 легионеров. Самым дорогим трансфером летнего трансферного окна стал переход бразильского полузащитника Жерсона из "Фламенго" в петербургский "Зенит" за 25 миллионов евро.

Действующим чемпионом России является "Краснодар", который по итогам прошлого сезона впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата, обогнав в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл.

