Министр спорта РФ Дегтярев рассказал, когда в РПЛ будет изменен лимит на легионеров

"Когда мы говорим о нашем лимите, то он слишком мягкий. Я об этом не раз говорил. Мы таргетируем пять иностранцев на поле — десять в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы такой лимит введем. 9 сентября мы собираем РФС, РПЛ, будет обстоятельный разговор. Я вижу так: 5 на 10 к 2028 году. Плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо. Никаких дискуссий быть не может", - цитирует Дегтярева "Матч ТВ".
На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров - клубам позволено вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов и выпускать одновременно на поле 8 легионеров. Самым дорогим трансфером летнего трансферного окна стал переход бразильского полузащитника Жерсона из "Фламенго" в петербургский "Зенит" за 25 миллионов евро.
Действующим чемпионом России является "Краснодар", который по итогам прошлого сезона впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата, обогнав в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, когда в РПЛ будет изменен лимит на иностранных футболистов.
